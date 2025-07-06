Автоэксперт объяснил, как жара ускоряет износ двигателя

Ожогин: жара разрушает моторное масло, поэтому важна рекомендованная вязкость

Ключевую роль в защите двигателя играет моторное масло, обеспечивающее не только смазку, но и охлаждение. От его состояния напрямую зависит стабильность работы мотора в условиях высоких температур, отмечает эксперт Tamashi Константин Ожогин.

Современные всесезонные масла в большинстве случаев подходят для круглогодичного использования, если соблюдать рекомендации производителя по вязкости и интервалам замены. Однако климат и техническое состояние автомобиля также важны. Например, летом допустимо применение более густого масла. Если допускаются оба варианта — 0W-20 и 5W-30 — в жару предпочтительнее 5W-30, особенно если зимние температуры не опускаются ниже -30°C.

Высокие температуры увеличивают нагрузку на масло: оно быстрее стареет, а загущающие присадки теряют эффективность. Это можно заметить по чрезмерной текучести даже на непрогретом двигателе. Перегрев, даже кратковременный, ускоряет химические процессы в масле, снижая его защитные свойства. Уже при +115°C вязкость падает, что повышает трение и износ критически важных узлов — поршневой группы, коленвала и ГРМ.

Синтетические масла более устойчивы к перегреву: они медленнее окисляются, сохраняют стабильную вязкость и обеспечивают лучшую защиту.

Кроме того, в жару возрастает риск утечек из-за износа резиновых уплотнений. Регулярный осмотр и своевременное обслуживание помогут избежать проблем, заключает эксперт.

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Источник: «Российская газета»