Инспекторы ГАИ скоро смогут выявлять в потоке машины, находящиеся в розыске

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Автомобили ГИБДД оснастят комплексами для вычисления лишенных прав водителей

В России автомобили ДПС планируют оборудовать комплексами для вычисления лишенных прав водителей, рассказал начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Он пояснил, что в 2025 году были подписаны госконтракты на поставку и оснащение патрульных автомобилей ДПС аппаратно-программными комплексами с функцией распознавания номеров.

Эти комплексы предназначены для вычисления в потоке машин, находящихся в розыске, а также способны вычислять водителей, лишенных права управления, сообщил Черников.

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Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 256
03.07.2025 
Фото:Depositphotos
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