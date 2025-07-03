Инспекторы ГАИ скоро смогут выявлять в потоке машины, находящиеся в розыске
Автомобили ГИБДД оснастят комплексами для вычисления лишенных прав водителей
В России автомобили ДПС планируют оборудовать комплексами для вычисления лишенных прав водителей, рассказал начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Он пояснил, что в 2025 году были подписаны госконтракты на поставку и оснащение патрульных автомобилей ДПС аппаратно-программными комплексами с функцией распознавания номеров.
Эти комплексы предназначены для вычисления в потоке машин, находящихся в розыске, а также способны вычислять водителей, лишенных права управления, сообщил Черников.
Ранее «За рулем» сообщал, что в России увеличат скидки на автомобили по госпрограммам.
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Источник: «Известия»
Фото:Depositphotos
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03.07.2025
Фото:Depositphotos
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