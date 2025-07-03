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За что в России лишают водительских прав? Шокирующие цифры

93% случаев лишения прав – пьяная езда или отказ от медосвидетельствования

В 2024 году 298 631 водитель в России был лишен прав, говорится в аналитическом обзоре, который опубликовало МВД.

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Эта цифра на 12,4% меньше, чем была в 2023 году. При этом 50,8% водителей из указанного количества остались без удостоверений за управление машиной в нетрезвом виде, а 41,7% – за отказ от медосвидетельствования.

То есть эти два пункта – абсолютное большинство (около 92,5%) поводов для лишения прав. Еще чуть более 7% – это выезд на встречную полосу.

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Административный арест в качестве наказания за нарушения ПДД в прошлом году назначался 110 627 раз, и это тоже на 12,4% меньше, чем год назад.

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Но в сумме за прошлый год в РФ зафиксировано 255,1 млн нарушений ПДД – и их в сравнении с 2023-м стало больше на 6,3%. Показательно, что 238,6 млн случаев (а это около 93%) выявлено комплексами фотовидеофиксации. Количество самих комплексов тоже растет: стационарных за год стало больше на 11,2% (теперь их в России значится 28,1 тыс. штук), а мобильных, размещаемых на машинах – на 8,7%, их пока всего около 900. Но видно, что они идут на смену передвижным «треногам»: таких стало меньше на 5,5% (2,9 тыс. штук).

Источник: МВД, Известия

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Иннокентий Кишкурно
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 169
03.07.2025 
Фото:АГН «Москва»
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