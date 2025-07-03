Эти машины с пробегом больше всего подешевели в России

«Авито Авто»: цена VW Polo и Hyundai Solaris с пробегом упала более чем на 10%

Согласно данным «Авито Авто», во втором квартале 2025 года средняя цена подержанных наиболее востребованных машин снизилась на 5,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 775 тысяч рублей.

Наибольшее снижение цен затронуло автомобили марок Renault, Hyundai, Skoda, Kia и Chevrolet. Например, Renault подешевели на 14,6%, Hyundai – на 13,5%, а Skoda и Kia потеряли в цене около 9%.

За этот период снизилась средняя цена более чем на 25 популярных моделей. Больше всего в цене потерял Volkswagen Polo – 13,3% (средняя цена – 850 тыс. руб.). Более чем на 10% подешевели Hyundai Solaris (-13,2%; 900 тыс. руб.), Kia Rio (-13%; 900 тыс. руб.), Lada Largus (-12,6%; 760 тыс. руб.) и Renault Logan (-11,8%; 410 тыс. руб.).

По сравнению с первым кварталом 2025-го во втором квартале этого года средняя цена автомобилей с пробегом снизилась на 3%.

Среди марок за это время больше других подешевели представители Lada (на 5,1%), Hyundai (на 4,5%), Renault (4,1%), Toyota (3,8%) и Chevrolet (2,9%). Из моделей наиболее заметно потеряли в цене Hyundai Solaris (-5,3%), Kia Rio (-5,2%), Skoda Octavia (-4,8%), Lada Kalina (-4,7%) и Renault Logan (-4,7%).

Цены на подержанные автомобили, прежде всего, зависят от спроса и предложения. Сейчас машин на рынке стало больше - предложение выросло на 21%, поэтому цены снижаются. Таким образом, для покупателей сейчас складываются очень выгодные условия.

Справка

Средняя цена рассчитывается как медианная цена по объявлениям о продаже – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.