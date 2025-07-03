#
Журнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Honda Vezel
16 июля
1,5 л, 124 л. с.: эти новые японские кроссоверы стоят дешевле 2 млн рублей
В РФ появились в продаже новые кроссоверы Honda...
Li i6
16 июля
Популярный в России бренд готовит свою самую доступную модель
Li Auto представит доступный электрокроссовер...
Склады российских лидеров начали активно распродаваться: каковы прогнозы?
16 июля
Склады российских лидеров начали активно распродаваться: каковы прогнозы?
Аналитики: запасы автомобилей у российских...

Эти машины с пробегом больше всего подешевели в России

«Авито Авто»: цена VW Polo и Hyundai Solaris с пробегом упала более чем на 10%

Согласно данным «Авито Авто», во втором квартале 2025 года средняя цена подержанных наиболее востребованных машин снизилась на 5,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 775 тысяч рублей.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Наибольшее снижение цен затронуло автомобили марок Renault, Hyundai, Skoda, Kia и Chevrolet. Например, Renault подешевели на 14,6%, Hyundai – на 13,5%, а Skoda и Kia потеряли в цене около 9%.

За этот период снизилась средняя цена более чем на 25 популярных моделей. Больше всего в цене потерял Volkswagen Polo – 13,3% (средняя цена – 850 тыс. руб.). Более чем на 10% подешевели Hyundai Solaris (-13,2%; 900 тыс. руб.), Kia Rio (-13%; 900 тыс. руб.), Lada Largus (-12,6%; 760 тыс. руб.) и Renault Logan (-11,8%; 410 тыс. руб.).

Рекомендуем
Едем за хохломской росписью и богородской игрушкой — 4 модных народных промысла

По сравнению с первым кварталом 2025-го во втором квартале этого года средняя цена автомобилей с пробегом снизилась на 3%.

Среди марок за это время больше других подешевели представители Lada (на 5,1%), Hyundai (на 4,5%), Renault (4,1%), Toyota (3,8%) и Chevrolet (2,9%). Из моделей наиболее заметно потеряли в цене Hyundai Solaris (-5,3%), Kia Rio (-5,2%), Skoda Octavia (-4,8%), Lada Kalina (-4,7%) и Renault Logan (-4,7%).

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Цены на подержанные автомобили, прежде всего, зависят от спроса и предложения. Сейчас машин на рынке стало больше - предложение выросло на 21%, поэтому цены снижаются. Таким образом, для покупателей сейчас складываются очень выгодные условия.

Справка

Средняя цена рассчитывается как медианная цена по объявлениям о продаже – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.

Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
Количество просмотров 8665
03.07.2025 
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0