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Спасите спину в дороге: простая разминка, которая работает на ходу

Эксперты рекомендуют 5 простых упражнений, которые можно делать прямо в машине

Долгие часы за рулем превращаются в настоящее испытание для организма. Малоподвижность провоцирует боли в спине, ухудшает кровообращение и даже влияет на обмен веществ. Но выход есть – регулярная разминка прямо в машине поможет сохранить здоровье без отрыва от дороги, рассказывают специалисты издания Pravda.Ru.

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Каждые 20-30 минут стоит делать короткую гимнастику: мягкие повороты головы снимут напряжение с шеи, вращения запястьями и растяжка пальцев разомнут руки, а легкие прогибы спины предотвратят скованность. Не забывайте про ноги – перекаты стоп и вращения коленями улучшат кровоток.

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При первой же возможности выйдите из машины и пройдитесь. Всего 2-3 минуты ходьбы активизируют кровообращение. Добавьте несколько приседаний, выпадов или потянитесь – это взбодрит мышцы после долгого сидения. Особое внимание уделите стопам: простые вращения и растяжки предотвратят судороги и дискомфорт.

Главное – регулярность. Даже короткая утренняя зарядка и вечерняя растяжка значительно улучшат самочувствие. А если добавить к этому дорожную разминку, тело скажет вам спасибо – без болей, усталости и последствий долгих переездов. Забота о здоровье в пути – это инвестиция в ваше комфортное будущее.

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Алексеева Елена
Фото:freepik / diana.grytsku
Количество просмотров 168
04.07.2025 
Фото:freepik / diana.grytsku
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