Водителям готовят новые платежи: какие пошлины вырастут в 2025 году

Власти повысят пошлины за выдачу водительских прав, регистрацию ТС и госномера

Правительство планирует внести в Госдуму законопроект о повышении госпошлин за услуги ГИБДД (ГАИ). Изменения коснутся стоимости водительских удостоверений, регистрации автомобилей и других процедур.

Основная причина корректировки – необходимость компенсировать расходы государства на оказание услуг. Нынешние тарифы давно не обновлялись: например, пошлина за выдачу прав была установлена в 2014 году (для удостоверений нового образца – в 2018-м), а затраты на их изготовление с тех пор значительно выросли. Теперь за права нового поколения придется заплатить 6 тыс. рублей, за старые – 4 тыс., а за международное удостоверение – 3,2 тыс. Поскольку менять документ нужно лишь раз в 10 лет, власти считают, что это не станет серьезной нагрузкой для автовладельцев.

Также вырастут пошлины за регистрацию транспорта: госномера подорожают до 3 тыс. рублей (с 1 тыс.), свидетельство о регистрации на бумаге будет стоить 1,5 тыс. рублей (вместо 500 руб.), а на пластике — 4,5 тыс. (вместо 1,5 тыс.). Паспорт транспортного средства обойдется в 1,2 тыс. рублей вместо прежних 800.

Впервые введут плату за выписку из госреестра ТС – 50 рублей за запрос. Сейчас эта услуга бесплатна, что привело к огромному количеству обращений: более 1,8 млрд в год, включая запросы от перекупщиков и коммерческих сервисов. Это создает избыточную нагрузку на систему МВД.

Кроме того, появится пошлина за оформление диагностических карт техосмотра – ранее процедура проводилась безвозмездно, что не покрывало затрат ведомства. Также автошколам придется платить 15 тыс. рублей за подтверждение соответствия учебной базы требованиям. Власти уверены, что это повысит качество подготовки водителей, а для школ сумма окажется символической и не скажется на стоимости обучения.

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Источник: ТАСС