Легендарный советский Москвич-407 1958 года ищет нового хозяина

Москвич-407 1958 года выпуска в идеальном состоянии продают за 600 тысяч рублей

На просторах интернета обнаружен настоящий раритет – Москвич-407 1958 года выпуска, сохранившийся в практически идеальном состоянии. За 67 лет у автомобиля был всего один владелец, а пробег составляет лишь 7007 километров.

Москвич-407

Машина, выставленная на продажу в подмосковном Голицыне за 600 тысяч рублей, привлекает внимание не только своим возрастом, но и удивительной сохранностью. Судя по описанию, Москвич никогда не реставрировали – он до сих пор в оригинальном состоянии, в родном бирюзовом окрасе, с хромированными деталями и зеленым тканевым салоном. Последние 14 лет автомобиль бережно хранился в теплом гараже и выезжал лишь раз в год – на парад 9 Мая.

Москвич-407

Под капотом у советского седана – 1,4-литровый бензиновый двигатель мощностью 45 л.с. и механическая коробка передач. Автомобиль заднеприводный. Владелец утверждает, что машина заводится и едет, а из недавних замен – только тормозные шланги.

Особую ценность этому экземпляру придает тот факт, что он выпущен в первый год производства модели «407» и дошел до наших дней без серьезных вмешательств. Даже документы остались оригинальными – ПТС СССР и номера того же периода.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник, фото: Auto.ru