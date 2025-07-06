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В России заговорили о возвращении скидки 50% при оплате штрафов

Ярослав Нилов внес законопроект о скидке 50% при оплате штрафа в течение 20 дней

В России может быть восстановлена 50% скидка на раннюю оплату штрафов.

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Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что ранее эта скидка успешно использовалась и способствовала повышению собираемости штрафов, а также снижала нагрузку на судебных и административных работников.

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Нилов раскритиковал увеличение штрафов с 1 января 2025 года и снижение скидки до 25%, назвав это давлением на автомобилистов.

В связи с вышеизложенным, он предложил законопроект о возврате скидки в 50% для штрафов, оплаченных в течение 20 дней после вынесения постановления.

Источник: Ярослав Нилов

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«За рулем»
Количество просмотров 109
06.07.2025 
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«За рулем»
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