В России заговорили о возвращении скидки 50% при оплате штрафов

Ярослав Нилов внес законопроект о скидке 50% при оплате штрафа в течение 20 дней

В России может быть восстановлена 50% скидка на раннюю оплату штрафов.

Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что ранее эта скидка успешно использовалась и способствовала повышению собираемости штрафов, а также снижала нагрузку на судебных и административных работников.

Нилов раскритиковал увеличение штрафов с 1 января 2025 года и снижение скидки до 25%, назвав это давлением на автомобилистов.

В связи с вышеизложенным, он предложил законопроект о возврате скидки в 50% для штрафов, оплаченных в течение 20 дней после вынесения постановления.

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Источник: Ярослав Нилов