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Россияне стали чаще жаловаться на нарушителей ПДД в полицию

В 2024 году число жалоб россиян на нарушения ПДД возросло на 30%

По итогам 2024 года россияне стали значительно больше жаловаться на нарушения правил дорожного движения, рост составил почти 30%.

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Об этом сообщается в обзоре Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД.

Благодаря обращениям граждан удалось пресечь около 1,3 миллиона нарушений, среди которых 93,8 тысячи признаны нарушениями пешеходов, 70,3 тысячи – пьяных водителей и 45,4 тысячи – водителей, управляющих автомобилем без разрешения.

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Oбщее количество жалоб с фото- и видеоматериалами достигло 316 тысяч. Однако, по статистике, только пятая часть нарушителей была привлечена к ответственности.

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В целом, количество штрафов, наложенных за 2024 год, увеличилось на 6,3%, составив более 255 миллионов, причем 93% этих постановлений оформлено с использованием дорожных камер.

Источник: КоммерсантЪ

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 568
06.07.2025 
Фото:Depositphotos
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