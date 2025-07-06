Россияне стали чаще жаловаться на нарушителей ПДД в полицию

В 2024 году число жалоб россиян на нарушения ПДД возросло на 30%

По итогам 2024 года россияне стали значительно больше жаловаться на нарушения правил дорожного движения, рост составил почти 30%.

Об этом сообщается в обзоре Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД.

Благодаря обращениям граждан удалось пресечь около 1,3 миллиона нарушений, среди которых 93,8 тысячи признаны нарушениями пешеходов, 70,3 тысячи – пьяных водителей и 45,4 тысячи – водителей, управляющих автомобилем без разрешения.

Oбщее количество жалоб с фото- и видеоматериалами достигло 316 тысяч. Однако, по статистике, только пятая часть нарушителей была привлечена к ответственности.

В целом, количество штрафов, наложенных за 2024 год, увеличилось на 6,3%, составив более 255 миллионов, причем 93% этих постановлений оформлено с использованием дорожных камер.

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Источник: КоммерсантЪ