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Во время обгона началась сплошная — нарушение или нет?

Водитель решил судиться из-за лишения прав — верховный суд уточнил правила обгона

Если вы начали обгон в разрешенном месте, а закончили там, где это запрещено знаками или разметкой, вы нарушили ПДД.

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В этот раз это подтвердила судебная практика. В Верховный суд обратился автомобилист, в феврале прошлого года лишенный прав на год за этот маневр в Ярославской области – штрафом он не отделался, потому что ранее уже привлекался к ответственности за такое же нарушение. Он попытался оспорить решение в судах двух инстанций, которые лишь подтвердили первоначальный вердикт.

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Тогда он обратился в Верховный суд, но там рассмотрели материалы дела и изложенные в жалобе доводы – и также не нашли оснований для ее удовлетворения.

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Действительно, КоАП и ПДД однозначно указывают на то, что описанные действия – нарушение. Водитель должен убедиться, что пространства для обгона достаточно – и лишь затем начинать его. Впрочем, опрошенные источником эксперты указывают на ряд нюансов. Так, каждый подобный инцидент стоит разбирать индивидуально (хотя это весьма сложно), потому что если при обгоне возникли форс-мажорные обстоятельства (животное или яма на дороге), и тому есть доказательства, то водитель может быть оправдан. Но базовая истина – неизменна: не уверен – не обгоняй.

Источник: Известия

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Unsplash
Количество просмотров 525
05.07.2025 
Фото:Unsplash
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