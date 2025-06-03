Прискорбный топ-6: что водители делают не так

Опубликованы данные о причинах смертельных аварий за 2024 год

Итоги прошлого года по основным показателям аварийности вроде бы позитивные. Снизилось общее число ДТП с пострадавшими (на 0,3%), число погибших и раненых (на 0,7% и 1%). Но только относительно 2023 года, когда ситуация на дорогах резко ухудшилась. А в 2022‑м она была лучше.

С формальной точки зрения, один целевой показатель транспортного риска достигнут: 2,28 погибших в ДТП на 10 тысяч транспортных средств – при прогнозном значении не более 2,36. Однако при таких темпах улучшения никак не добиться к 2030 году нулевой смертности на дорогах, что некогда прописали в федеральной Стратегии безопасности дорожного движения. Установленный ею же целевой показатель для 2024 года – не более четырех погибших на 100 тысяч населения. А имеем 9,8.

Стратегия изначально слишком оптимистичная? Или мы все эти годы что-то делали не так? И то, и другое.

Нарушать не перестали

Один из ключевых пунктов Стратегии: изменение поведения участников дорожного движения в сторону безусловного соблюдения ПДД. На каком основании авторы решили, что за пять лет водители совсем перестанут нарушать, непонятно. Никаких предпосылок к тому не было. Участники, как и ранее, ведут себя скверно: 88,8% аварий с погибшими и пострадавшими произошло по вине водителей, 9% – по вине пешеходов.

Наверное, нужна какая-то другая стратегия. Обязательно с учетом того, что камеры и высокие штрафы у нас на поведение влияют слабо, если вообще влияют. В прошлом году вынесено 255 млн постановлений (годовой прирост 6,2%) на общую сумму 176,3 млрд рублей (плюс 8%), в целом 93% нарушений выявили камеры. Воспитательный эффект близок к нулю. У разъяснительной работы, судя по всему, тоже.

Но если не камерами и штрафами, чем тогда повышать безопасность движения? Некоторые подсказки заложены в самой статистике ДТП. В частности, десятилетиями не меняются основные причины аварий. На них и следует сосредоточить внимание.

Основные виды нарушений, приведших к ДТП (2024)

Нарушение Число ДТП Число погибших Тяжесть последствий* Выезд на встречную полосу 10 637 3590 16,4 Несоответствие скорости условиям движения 25 450 3459 9,8 Нарушение правил расположения на проезжей части 13 637 1832 9,5 Несоблюдение очередности проезда 22 202 990 3,1 Неправильный выбор дистанции 12 109 750 4,5 Нарушение правил проезда пешеходного перехода 11 035 538 4,6

* Число погибших на 100 пострадавших.

Нарушение №1 — выезд на встречку

Ровно четверть всех погибших дают выезды на полосу встречного движения. Из них 68% – в разрешенных местах. А наибольшее количество таких ДТП – на двухполосных дорогах (82,6%).

Большинство встречных столкновений – не результат попытки обгона, а потеря ориентации и иные казусы (71,4%). Поэтому о необходимости наличия разметки на дороге мы пишем (буквально кричим) при каждом удобном случае.

Толку мало: в 48,6% «встречных» ДТП отмечены «отсутствие или плохая различимость горизонтальной разметки». В части случаев это «недостатки зимнего содержания», но и к концу лета на множестве дорог нет никакой разметки. Хотя нанести ее проще и дешевле, чем возвести разделительный барьер. Может, нужны более действенные наказания должностным лицам, отвечающим за белые полоски, предписанные нормативами? Им краски что ли не хватает?

В 97% случаев на местах совершения «встречного» ДТП зафиксировано отсутствие разделительной полосы. И, видимо, это подсказка: везде, где только можно, нужна разделительная полоса. Желательно железобетонная. Исключающая возможность выехать на встречку. Как обгонять? Наверное, решение – в обустройстве обгонных участков.

Распределение ДТП с выездом на встречку

Доля ДТП, % Доля погибших, % Тяжесть последствий В населенных пунктах 50,4 26,9 9,9 Вне населенных пунктов 49,6 73,1 21,8

КОММЕНТАРИЙ. Наихудшее сочетание: загород, федеральная автодорога (63% ДТП, тяжесть последствий 25,7), выходной день. Время суток – любое. Днем ДТП на встречке происходят почти вдвое чаще, ночью на треть выше тяжесть последствий.

Нарушители №1 – пьяные водители

Четверть погибших – в ДТП с участием нетрезвых водителей. В 92% этих ДТП они и признаны виновными, что не удивительно.

К злостным нарушителям применяют радикальные меры в виде лишения прав и транспортных средств. Но это не работает. Третий год подряд растет аварийность с участием водителей, не имеющих прав: 37% пьяных ДТП на их счету. А те, у кого конфисковали автомобиль, спокойно катаются на других.

Очевидно, что меры недостаточно радикальны, коль скоро даже тюремный срок многих не пугает. Камеры прекрасно знают владельцев ТС, но не умеют проверять наличие прав – неплохо бы обучить. Алкозамок как обязательное оборудование автомобиля? Тем паче два года назад утвердили ГОСТ на алкозамки – почва подготовлена.

Альтернатива – дождаться, когда пьяницы и наркоманы станут сознательными гражданами, и даже в невменяемом состоянии их не посетит идея сесть за руль. Справочно: около 36% водителей хотя бы раз ездили в нетрезвом виде.

Основные причины ДТП, совершенных по вине нетрезвых водителей*

Причина ДТП Доля ДТП, % Доля погибших, % Нарушение скоростного режима 40,3 41,4 Нарушение правил расположения ТС на проезжей части 22,3 21,8 Выезд на встречку 14,9 26,0 Неправильный выбор дистанции 9,3 5,0 Несоблюдение очередности проезда 5,8 3,1

* В состоянии опьянения либо отказавшихся от прохождения освидетельствования.

Нарушение №2 — скоростного режима

Более четверти погибших – в результате ДТП, связанных с нарушением скоростного режима. Причем превышение установленной скорости – это всего 8%, остальное – несоответствие скорости конкретным условиям движения. То есть, если разрешено 90, значит едем 90, а снег, дождь, туман – до фонаря.

Что с этим делать, неизвестно. Камеры неэффективны в принципе, и к тому же оценивают соответствие только предельно допустимой скорости. А большинство способов «принудительного замедления» связано с установкой искусственных препятствий. Чего хотелось бы избежать.

Тотальный переход на автономные транспортные средства решает проблему: электроника выберет правильную скорость для любых конкретных условий. Но это когда еще будет. В оперативном порядке можно предложить только отказ от ремонта дорог. Ямы и колдобины, когда они сплошняком, отлично снижают скорости. Шутка, конечно. Хотя вовсе не до шуток.

Снижать нештрафуемый порог бессмысленно, потому что порог этот существует только в зонах действия камер. В лучшем случае это участок длиной 500 метров. Штрафов за скорость будет больше, только и всего.

Распределение видов ДТП ­из-за нарушения скоростного режима

Виды ДТП Доля, % Тяжесть последствий Съезд с дороги 32,1 11,3 Столкновение 16,2 9,9 Наезд на препятствие 14,1 8,9 Наезд на пешехода 11,8 14,9 Опрокидывание 11,0 6,3 Наезд на стоящее ТС 7,6 9,9 Другие виды 7,2 6,0

Разруха в головах

К сожалению, нет данных по проценту ДТП, когда пьяный и лишенный прав выезжает на встречку с превышением скорости. Или на тротуар. Этому часто сопутствуют непристегнутые ремни, выключенные фары и так далее. Никакая разметка тут не поможет.

Конечно, обустройство и содержание дорог тоже имеют заметное влияние на безопасность. Но главная причина ДТП, как и других видов разрухи, все-таки в головах. Люди нарушают. Иногда невольно, но чаще осознанно. В сопровождении мысли «со мной и моими пассажирами это точно не произойдет». Так что Стратегия в целом права: поведение участников дорожного движения менять необходимо. Осталось придумать – как.

А пока это не придумано, есть резон делать упор на обустройство и содержание дорог. И камеры фиксации нарушений не такие уж бесполезные: в зоне их действия, как ни крути, число погибших снизилось на 7%. Главное, чтобы благородные позывы не свелись только к увеличению числа камер.

По материалам НЦ БДД МВД РФ.

Водительские права экстерном — хорошо или плохо? Все за и против рассмотрены в этой публикации.