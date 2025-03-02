Водительские права экстерном: это экономия или угроза безопасности?

Петр Шкуматов: Чтобы научиться управлять авто, надо минимум 120 часов

Депутаты Госдумы предложили разрешить самостоятельное обучение «на права» – вернуть экстернат.

Под ­экстернатом обычно понимают полностью самостоятельную подготовку к экзамену. Но этого российским кандидатам в водители депутаты разрешить не хотят.

Самостоятельные практические занятия всё равно придется подтверждать – правда, непонятно как. Брать справку у инструктора? Таких справок придется получить на 30 часов поездок. А теоретические занятия можно, так уж и быть, проводить без всяких справок.

По мнению авторов инициативы, это позволит существенно снизить финансовую нагрузку на граждан, ведь стоимость обучения в автошколах варьируется от 25 до 50 тысяч рублей.

Экономика против безопасности

Сторонники реформы справедливо указывают на неэффективность существующей системы автошкол, где значительная часть программы состоит из устаревших или избыточных курсов. А вот гипотеза, что будущие водители успешно осваивают необходимые навыки за 30 часов практики, а оставшиеся занятия превращаются в формальность и пустую трату денег, крайне сомнительна.

Многочисленные научные исследования показывают: чтобы научиться управлять автомобилем, надо провести минимум 120 часов за рулем – в реальной дорожной обстановке. Лучше – больше. Ну а то, что современные технологии позволяют качественно готовиться к теоретическому экзамену самостоятельно, используя онлайн-ресурсы и специализированные приложения, довольно очевидно.

Автошкола без иллюзий

Сейчас ученики автошкол вынуждены дополнительно заниматься с частными инструкторами и самостоятельно готовиться к теоретическому экзамену. Существующая программа в 56 часов практики значительно меньше минимально необходимых 120 часов для полноценного освоения навыков управления автомобилем. А набор курсов, который входит в обязательную программу, оторван от реальных потребностей водителей и требований экзамена.

Фактически нынешняя система подготовки водителей уже является своеобразной формой экстерната, где официальное обучение массово дополняется самостоятельной подготовкой.

Я сам сдавал экзамены экстерном. У меня было два инструктора, которые учили меня ездить по городу в самых разных дорожных условиях, в хорошую погоду, в дождь, днем и вечером. В результате экзамен я сдал. А навыки, полученные в тот период, сохранились до сих пор. ПДД учил самостоятельно, не вижу никакой проблемы для современного человека, имеющего компьютер, за пару недель без посещения скучных лекций изучить правила и успешно сдать достаточно простые тесты.

А коррупция?

В 90‑е годы байки про «купленные права» были не байками вовсе, а правдой жизни: в схеме участвовал именно экстерн – внезапно появившийся в ГАИ персонаж писал заявление на сдачу экзаменов, тут же их успешно «сдавал» и получал заветный кусочек пластика.

Потом с такими схемами долго боролись. Некоторых посадили. А люди стали сознательнее: пришло озарение, что дорога – место опасное. И обучающиеся начали требовать, чтобы им не бумажку продавали задорого, а готовили правильно и безопасно ездить. Если 20 лет назад таких принципиальных кандидатов в водители было немного, то сегодня их уже большинство.

Мы всё-таки начали понимать, что на дороге, как в бане, все равны, начали ездить аккуратнее, стали более ответственными за себя и других. С каждым годом возрастающий спрос на частных инструкторов, которых уже не хватает, говорит, что людям нужна не пластиковая карточка, а знания! Цены на такие услуги растут – в Москве, например, найти нормального профессионального инструктора дешевле 2000 рублей за час нереально. Запись на несколько недель вперед!

Мы созрели для возвращения экстерна для подготовки водителей. Но не так, как предложили депутаты, со справками. А просто, без всяких условий. Каждый, кто считает себя готовым, должен иметь возможность прийти в ГАИ и записаться на экзамен. А там уже разберутся – готов человек к дороге или нет.