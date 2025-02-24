Информацию об эффективности каждой автошколы опубликуют в Сети

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Правительство РФ одобрило законопроект МВД о показателях эффективности автошкол

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу МВД России о разработке полицейскими показателей эффективности автошкол. Об этом СМИ сообщил источник в Правительстве РФ.

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«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила данный законопроект», – подтвердил источник представителям СМИ.

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В пояснительной записке к законопроекту предлагается предусмотреть разработанный Министерством внутренних дел РФ перечень показателей, критериев и периодичности оценки эффективности работы автошкол. Отмечается, что у ведомства есть вся необходимая информация о результатах сдачи экзаменов, а также о состоянии аварийности по вине начинающих водителей.

Информация об эффективности автошкол будет доступна в открытом доступе в интернете, благодаря этому жители РФ будут оценивать качество подготовки в каждой конкретной автошколе.

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Источник: pnp.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС
Количество просмотров 9
24.02.2025 
Фото:Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС
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