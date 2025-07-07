Как избежать перегрева машины и теплового удара — советы профессионала

Дмитрий Николаевич: В жару внимательно следите за уровнем охлаждающей жидкости

В условиях аномальной жары, которая, по прогнозам синоптиков, этим летом может достигать +40°C, а в отдельных регионах Сибири и вовсе +45°C, автомобилисты оказываются в зоне повышенного риска. Что происходит с водителем и автомобилем в жару? Как пережить аномальную температуру, которую прогнозируют синоптики, и чего в жару делать не допускается? Узнаем у профессионала.

Дмитрий Николаевич, продакт-менеджер компании Energon (бренд Delta):

– Высокая температура опасна не только дискомфортом, но и реальными угрозами для авто и его владельца. Одна из наиболее серьезных проблем – перегрев аккумуляторной батареи (АКБ). В жару особенно уязвимы старые или некачественные аккумуляторы, которые склонны к сульфатации и стремительной потере емкости.

Наиболее устойчивы к высоким температурам AGM-батареи, благодаря стекловолоконным сепараторам, которые удерживают электролит, обеспечивая надежность и высокую производительность даже при экстремальных условиях. Перегретая АКБ может выделять избыток газов и даже взорваться.

Перегретый салон – не менее серьезная опасность. Длительное пребывание в нагретом автомобиле может привести к головокружению, обезвоживанию и даже тепловому удару. Кроме того, в бюджетных или старых автомобилях пластиковые детали салона при высоких температурах могут плавиться, выделяя токсичные вещества, что вызывает головную боль, тошноту и раздражение дыхательных путей.

Чтобы охладить автомобиль в жару, нужно остановиться и дать двигателю постепенно остыть, не открывая сразу капот во избежание резкого перепада температур, который может привести к повреждениям. Для ускорения охлаждения салона следует открыть окна для циркуляции воздуха и использовать специальные отражающие солнцезащитные экраны на стеклах.

Если кондиционер не справляется, допускается временно включить отопитель – он поможет быстрее отвести избыток тепла от двигателя.

Не допускается заливать холодную воду на раскаленный двигатель, так как это чревато трещинами и серьезными повреждениями системы охлаждения. Нельзя сразу же запускать двигатель, если АКБ – это может вывести аккумулятор из строя. Необходимо также регулярно проверять уровень охлаждающей жидкости, ведь ее недостаток увеличивает риск перегрева двигателя.