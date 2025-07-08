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На севере Москвы на парковке сгорели восемь автомобилей

Во дворе жилого дома в Москве загорелись восемь автомобилей

Сегодня на парковке у дома №13 на Бескудниковском бульваре произошел серьезный пожар, в результате которого пострадали восемь припаркованных автомобилей.

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По свидетельствам очевидцев, инцидент начался с мощного взрыва одной из машин, после чего пламя быстро перекинулось на соседние транспортные средства.

Пожарным удалось оперативно справиться с возгоранием на площади 40 кв. метров, предотвратив его распространение на жилые помещения. В настоящее время территория двора остается оцепленной, на месте работают сотрудники экстренных служб. По предварительной информации, жильцы дома не пострадали. Пожар ликвидировали восемь специалистов и две единицы техники.

Причины происшествия устанавливаются. Специалисты рассматривают различные версии, включая техническую неисправность автомобиля и возможный умысел.

Расследование продолжается.

Источники: ТАСС, ТГ-каналы

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Алексеева Елена
Количество просмотров 17
08.07.2025 
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