На севере Москвы на парковке сгорели восемь автомобилей
Сегодня на парковке у дома №13 на Бескудниковском бульваре произошел серьезный пожар, в результате которого пострадали восемь припаркованных автомобилей.
По свидетельствам очевидцев, инцидент начался с мощного взрыва одной из машин, после чего пламя быстро перекинулось на соседние транспортные средства.
Пожарным удалось оперативно справиться с возгоранием на площади 40 кв. метров, предотвратив его распространение на жилые помещения. В настоящее время территория двора остается оцепленной, на месте работают сотрудники экстренных служб. По предварительной информации, жильцы дома не пострадали. Пожар ликвидировали восемь специалистов и две единицы техники.
Причины происшествия устанавливаются. Специалисты рассматривают различные версии, включая техническую неисправность автомобиля и возможный умысел.
Расследование продолжается.
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Источники: ТАСС, ТГ-каналы