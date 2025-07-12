Атом станет полноприводным кроссовером

Олег Вахромеев: На базе Атома можно создать полноприводный кроссовер или минивэн

Линейка электромобилей Атом может состоять из нескольких разноплановых моделей, сообщил в ходе выставки «Иннопром» операционный директор по маркетингу компании «Атом» Олег Вахромеев.

«Платформа Атом модульная, и она является самостоятельным продуктом, на ее базе можно будет делать машины других габаритов. То есть сама эта конструкция платформы позволяет на ней собирать и кроссоверы, и минивэны. У нас в стадии исследования есть планы по расширению модельного ряда, конечно, в том числе машин с полным приводом», – рассказал Вахромеев.

Он отметил, что на старте производства базовый Атом будет локализован на 60% с последующим увеличением до 70%, что позволит просоответствовать требованиям закона о локализации такси.

Напомним, Атом разработан российскими специалистами, оригинальный кузов без центральной стойки имеет распашные двери, электродвигатель мощностью 150 кВт (204 л.с.) вращает задние колеса. Что касается платформы, то ее в приближенном к производству виде показывали в мае на выставке MIMS-2025; из нововведений – традиционное реечное рулевое вместо ранее заявленного инновационного «drive by wire». Серийная сборка Атома должна начаться на заводе «Москвич» в июле 2025 года.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: ТАСС