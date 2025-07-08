В Краснодаре ограничат движение в районе хутора Ленина
В Краснодаре из-за учений МВД ограничат движение на въезде и выезде из города
9 июля планируется ограничение движения на въезде и выезде из Краснодара в районе хутора Ленина.
Движение будет затруднено из-за тактико-специальных учений ГУ МВД России по региону совместно с УМВД России по городу. Об этом сообщает пресс-служба полиции Краснодара.
Движение будет перекрыто в период с 05:00 до 15:00. Жителям города рекомендуют планировать свой маршрут по городу заранее и учитывать временные изменения.
«Просим жителей и гостей города с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям», – сказано в сообщении.
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Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Фото:Depositphotos
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08.07.2025
Фото:Depositphotos
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