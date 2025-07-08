В Краснодаре ограничат движение в районе хутора Ленина

В Краснодаре из-за учений МВД ограничат движение на въезде и выезде из города

9 июля планируется ограничение движения на въезде и выезде из Краснодара в районе хутора Ленина.

Движение будет затруднено из-за тактико-специальных учений ГУ МВД России по региону совместно с УМВД России по городу. Об этом сообщает пресс-служба полиции Краснодара.

Движение будет перекрыто в период с 05:00 до 15:00. Жителям города рекомендуют планировать свой маршрут по городу заранее и учитывать временные изменения.

«Просим жителей и гостей города с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям», – сказано в сообщении.

Ранее «За рулем» перечислил пять самых доступных полноприводных кроссоверов из Китая.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю