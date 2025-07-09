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Глава «Автотора» назвал условие возвращения BMW

«Автотор» допустил возвращение BMW при передаче технологий России

Если автопроизводитель BMW пожелает вернуться в Россию, он должен будет поделиться своими технологиями, сообщил президент компании «Автотор Холдинг» Денис Пак.

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«Возможность возврата зарубежных компаний на российский рынок будет рассматриваться комплексно, исходя из того, насколько это выгодно с точки зрения национальной экономики, какие конкретно технологии и компетенции могут быть привнесены и насколько эффективно это впишется в существующую стратегию развития автопрома и локализации производства», – заявил Денис Пак.

Пак сообщил, что позиция «Автотора» по поводу возможного возвращения BMW или других зарубежных компаний основывается на задачах, поставленных властями страны.

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ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

До 2022 года машины BMW в РФ выпускали на заводе «Автотор» в Калининграде. Там же строилось новое предприятие для производства машин немецкой компании.

Ранее «За рулем» сообщал, что марка Belgee установила новый недельный рекорд продаж в РФ.

Источник: «Газета.Ru»

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 2
09.07.2025 
Фото:Unsplash
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