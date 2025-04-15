В Hyundai высказались о возвращении Kia в Россию

В Hyundai Motor Group не подтвердили включение РФ в планы Kia по продажам

14 апреля через некоторые СМИ распространилась информация о том, что корейский автопроизводитель Kia пересмотрел планы продаж на 2025 год и включил в список экспортных стран Россию. В Hyundai Motor Group прокомментировали данную информацию.

«Нам сложно это подтвердить. В российских СМИ появляется много статей, основанных на крайних предположениях, поэтому мы полностью прекращаем на них реагировать», – заявили в компании.

Hyundai Motor Group является крупнейшим южнокорейским брендом, возвращение которого в РФ активно обсуждается в СМИ. В декабре 2022 года компания продала 100% своих российских акций, включая завод в Санкт-Петербурге, за 10 тыс. руб. с возможностью обратного выкупа предприятия в течение двух лет.

Ранее «За рулем» сообщал, что составлен рейтинг самых надежных автомобилей в России.

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Источник: РИА Новости