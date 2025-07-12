Эксперт Трушкова рассказала, какие небольшие детали в авто чаще всего выходят из строя

Эксперт рассказала, какие небольшие детали в авто чаще всего выходят из строя

Автоэксперт Юлия Трушкова, директор по сервису компании «Рольф», рассказала о небольших, но часто выходящих из строя автомобильных деталях. По ее словам, некоторые компоненты изнашиваются быстрее других из-за нагрузок, агрессивной эксплуатации или своего назначения.

Одними из самых ненадежных считаются свечи зажигания, работающие в условиях высоких температур и электрических нагрузок. Их ресурс зависит от топлива и условий: никелевые служат 30-45 тысяч км, платиновые – до 70 и более. Симптомы износа – «троение» мотора, рост расхода топлива или потеря мощности.

Также уязвимы датчики, особенно кислородный (лямбда-зонд) и массового расхода воздуха (ДМРВ). Критически важные для двигателя, они чувствительны к качеству топлива и загрязнениям. Неисправность лямбда-зонда ведет к увеличению расхода и ошибке Check Engine, а поломка ДМРВ – к нестабильной работе мотора.

Тормозные колодки и диски также требуют частой замены. Износ колодок зависит от стиля вождения, а их критический износ проявляется скрипом или вибрацией при торможении. Диски нуждаются в замене при появлении бортика выше 1 мм.

Отдельного внимания требует ремень ГРМ, чей обрыв может серьезно повредить двигатель. Замену нужно проводить строго по регламенту (обычно 60-120 тыс. км), а признаками износа служат трещины, расслоения или попадание масла.

Также часто выходят из строя электрические компоненты (предохранители, реле), страдающие от скачков напряжения, а также резиновые элементы подвески и рулевого управления (пыльники, сайлентблоки, втулки). Их разрушение вызывают перепады температуры, дорожные реагенты и нагрузки, что приводит к стукам и ухудшению управляемости.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: «Российская газета»