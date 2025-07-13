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Чайка с японским сердцем: редкий ГАЗ-14 1985 года ищет нового владельца

В Москве выставлен на продажу ГАЗ-14 Чайка 1985 года выпуска за 3,5 млн рублей

В Москве выставлен на продажу редкий экземпляр советского автопрома – ГАЗ-14 Чайка 1985 года выпуска с пробегом всего 7417 км. Этот роскошный седан, некогда предназначавшийся для партийной элиты, сохранил свое великолепие, но приобрел современные технологии: под капотом теперь японский двигатель 1UZ-FE и автоматическая коробка передач.

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ГАЗ-14 «Чайка» 1985 года выпуска
ГАЗ-14 «Чайка» 1985 года выпуска

ГАЗ-14 Чайка выпускался с 1977 по 1989 год и был символом статуса в СССР. Его могли себе позволить лишь высшие чиновники, дипломаты и руководители крупных предприятий. Автомобиль оснащался 5,5-литровым V8, развивающим 220 л.с., а его интерьер отличался невиданной для советских машин роскошью: электроподъемники стекол, деликатная система вентиляции и даже радиоприемник с автоматической настройкой.

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Нынешний владелец бережно модернизировал раритет, сохранив его аутентичный облик. Черный кузов не имеет следов коррозии и повреждений, салон поддерживается в отличном состоянии. Все изменения, включая установку японского мотора и автомата, официально зарегистрированы. Дополнительно автомобиль оборудован кондиционером, мультимедийной системой с поддержкой USB и AUX, а также гидроусилителем руля.

Чайка находится в поселении Роговское (Троицкий округ Москвы), просит за нее нынешний владелец 3,5 млн рублей.

ГАЗ-14 «Чайка» 1985 года выпуска
ГАЗ-14 «Чайка» 1985 года выпуска
ГАЗ-14 «Чайка» 1985 года выпуска
ГАЗ-14 «Чайка» 1985 года выпуска
ГАЗ-14 «Чайка» 1985 года выпуска
ГАЗ-14 «Чайка» 1985 года выпуска

Источник: Avito.Авто

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Алексеева Елена
Количество просмотров 17
13.07.2025 
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