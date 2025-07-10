Как не угробить лакокрасочное покрытие летом: советы эксперта

Эксперт Корнев: крайне важно регулярно ухаживать за кузовом машины

Следить и ухаживать за кузовом автомобиля нужно регулярно, отмечает руководитель управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг Александр Корнев.

Иначе все советы по уходу останутся бесполезной теорией.

Лакокрасочное покрытие постепенно копит на себе все жизненные отметины, так что каждая царапинка постепенно превращает любой автомобиль в неопрятное «средство передвижения».

Комментарий эксперта

Александр Корнев, руководитель управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг:

– Для начала озаботьтесь оклейкой защитной пленкой. Ею лучше укрыть всю машину, но это дорого. Можно обойтись зонами риска: это бампер, крылья, капот, крыша и стойки. Доверяйте только опытным мастерам, чтобы они сохранили в целости все клипсы и не наставили новых царапин. Иногда для этого приходится доплатить. Пленка поможет от всех напастей, особенно механических повреждений, даже при мелких авариях. Потертости и мелкие царапины останутся на ней.

Что касается стоянки автомобиля, эксперт советует стараться парковаться подальше от деревьев и проводов с птицами и липкими почками. В летний сезон косари могут закидать кузов свежескошенной травой, а зимой оставленная на проезде машина рискует попасть под «обстрел» реагентами.

После каждой большой поездки нужно убирать с машины следы насекомых, иначе они постепенно въедаются в лак, оставляя на нем мутные отметины. То же касается птичьего помета. В нем много песка, который действует на кузов как абразив. Для экстренной помощи используйте чистящую автохимию. Проще и удобнее для этого использовать ватные диски, чтобы аккуратными промакивающими движениями точечно обрабатывать грязные места. Есть альтернативный способ: быстрая мойка.

Колодочная пыль со своей машины и чужих крепко въедается в лак, отмечает специалист. Для ее удаления используют так называемый айрон. В составе химии есть индикатор, реагирующий на железные вкрапления. После нанесения по темным подтекам можно определить количество металлической грязи.

Омывающая жидкость плохого качества не только вредна для здоровья, но может оставить следы на лаке. Покупать ее стоит у проверенных продавцов или в крупных сетевых автомагазинах, рассказал эксперт.

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