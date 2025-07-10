Стоит ли покупать демонстрационный автомобиль у дилера?

Максим Затимов: при покупке выставочного экземпляра у дилера все решает скидка

Приобретение выставочного экземпляра в автосалоне у дилера имеет свои нюансы. Такой автомобиль лишен защитных пленок, может иметь мелкие царапины, потертые сиденья (особенно у китайских моделей), ослабленные фиксаторы дверей и изношенные резиновые уплотнители.

Аккумулятор, скорее всего, потребует замены, кузов и фары покрыты густым слоем полироля, а колеса – «чернилкой».

Продавцы заинтересованы в сбыте таких машин и могут предложить существенную скидку. Однако стоит ли соглашаться? По мнению автоэксперта Максима Затимова, если дисконт действительно значительный, такой вариант стоит рассмотреть. Большинство дефектов, вызванных выставочным режимом, можно устранить недорого – это все еще новая машина без пробега, а все погрешности вполне доступно уберет детейлер.

Совсем иначе обстоит дело с машинами, которые использовались для тест-драйвов или в рекламных целях. Такие автомобили нередко бились, подвергались небрежной эксплуатации, и их покупать он не советует. А вот выставочный экземпляр – это совсем другая история.

Главный критерий – размер скидки. Если разница с ценой нового авто составляет несколько сотен тысяч, покупка оправдана. При скромном дисконте (менее 50 тысяч) от такой покупки лучше отказаться – игра свеч не стоит.

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Источник: АвтоВзгляд