#
Где сэкономить?Путешествуй!ФорумКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Nissan остановил производство нескольких автомобилей
10 июля
Nissan остановил производство нескольких автомобилей
Nissan в США приостановила выпуск Pathfinder,...
Этот просторный седан известной марки с автоматом сейчас доступен за ₽1,3 млн
10 июля
Этот просторный седан известной марки с автоматом сейчас доступен за ₽1,3 млн
В Белоруссии новый Geely Emgrand можно купить...
Газель NN
10 июля
Газели и Соболь оснащаются новой важной системой безопасности
Газели NEXT, NN и Соболи NN теперь оснащаются...

Стоит ли покупать демонстрационный автомобиль у дилера?

Максим Затимов: при покупке выставочного экземпляра у дилера все решает скидка

Приобретение выставочного экземпляра в автосалоне у дилера имеет свои нюансы. Такой автомобиль лишен защитных пленок, может иметь мелкие царапины, потертые сиденья (особенно у китайских моделей), ослабленные фиксаторы дверей и изношенные резиновые уплотнители.

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Аккумулятор, скорее всего, потребует замены, кузов и фары покрыты густым слоем полироля, а колеса – «чернилкой».

Продавцы заинтересованы в сбыте таких машин и могут предложить существенную скидку. Однако стоит ли соглашаться? По мнению автоэксперта Максима Затимова, если дисконт действительно значительный, такой вариант стоит рассмотреть. Большинство дефектов, вызванных выставочным режимом, можно устранить недорого – это все еще новая машина без пробега, а все погрешности вполне доступно уберет детейлер.

Рекомендуем
Японская сборка, кузов не ражвеет, но... Есть вопросы к агрегатам!

Совсем иначе обстоит дело с машинами, которые использовались для тест-драйвов или в рекламных целях. Такие автомобили нередко бились, подвергались небрежной эксплуатации, и их покупать он не советует. А вот выставочный экземпляр – это совсем другая история.

Главный критерий – размер скидки. Если разница с ценой нового авто составляет несколько сотен тысяч, покупка оправдана. При скромном дисконте (менее 50 тысяч) от такой покупки лучше отказаться – игра свеч не стоит.

Источник: АвтоВзгляд

Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 15
10.07.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0