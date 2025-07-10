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Автоэксперты назвали причины закрытия дилерских центров в России

Эксперт Шапарин: дилерские центры в РФ закрывают из-за сильного падения спроса

Дилерские центры перестают работать на фоне сильного падения спроса на покупку машин, сообщил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

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Так он прокомментировал заявления представителей дилерских центров о том, что около 10% их компаний закроются до конца 2025 года.

«Мы не думаем, что наберем и 70% от того, что было продано в прошлом году», – сказал Шапарин.

Руководитель пресс-службы Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вера Павлова согласна с Шапариным. Она отмечает, что снижение рынка продаж новых машин длится уже несколько месяцев. Так, в первом полугодии оно составило 30%.

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При этом издержки содержания дилерских центров выросли, что грозит убытками и закрытием.

На ситуацию также влияют высокая ключевая ставка, ужесточение условий кредитных программ, а также поведение компаний в отношении клиентов, сообщили эксперты.

Ранее «За рулем» сообщал, что марка Belgee установила новый недельный рекорд продаж в РФ.

Источник: 360.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 33
10.07.2025 
Фото:Depositphotos
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