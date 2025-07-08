К концу 2025 года российский авторынок может потерять до 10% дилерских центров
Глава РОАД Алексей Подщеколдин предположил, что до конца года в РФ могут перестать работать до 10% дилерских центров.
Он отметил, что падение продаж автомобилей создает серьезные проблемы для сохранения прибыльности дилерских компаний. Усугубляет ситуацию и высокая концентрация автосалонов одной марки, расположенных в непосредственной близости друг от друга.
По словам Подщеколдина, для открытия одного автосалона сейчас необходимы инвестиции в размере около 500 млн рублей. Зачастую финансирование осуществляется за счет заемных средств.
С учетом текущих высоких процентных ставок, около 70% дилеров, выплачивающих эти кредиты, работают практически без прибыли, подытожил специалист.
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Источник: «Известия»