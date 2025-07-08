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К концу 2025 года российский авторынок может потерять до 10% дилерских центров
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К концу 2025 года российский авторынок может потерять до 10% дилерских центров

РОАД: в России в 2025 году закроются 10% автосалонов

Глава РОАД Алексей Подщеколдин предположил, что до конца года в РФ могут перестать работать до 10% дилерских центров.

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Он отметил, что падение продаж автомобилей создает серьезные проблемы для сохранения прибыльности дилерских компаний. Усугубляет ситуацию и высокая концентрация автосалонов одной марки, расположенных в непосредственной близости друг от друга.

По словам Подщеколдина, для открытия одного автосалона сейчас необходимы инвестиции в размере около 500 млн рублей. Зачастую финансирование осуществляется за счет заемных средств.

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С учетом текущих высоких процентных ставок, около 70% дилеров, выплачивающих эти кредиты, работают практически без прибыли, подытожил специалист.

Ранее «За рулем» перечислил пять самых доступных полноприводных кроссоверов из Китая.

Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 18
08.07.2025 
Фото:Depositphotos
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