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Как Веста, но на автомате — отличный седан в пределах ₽1 млн

«За рулем» назвал сильные качества Chevrolet Cobalt / Ravon R4 с пробегом

Есть ли смысл присматривать себе «рабочую лошадку» из числа подержанных моделей Daewoo, Ravon и Chevrolet узбекской сборки?

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В своей новой статье эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев отвечает на этот вопрос обстоятельно, с разбором конкретных примеров – перечисляя все имеющиеся на российском авторынке варианты. Один из наиболее интересных – это, конечно же, Chevrolet Cobalt, также производившийся в Узбекистане под именем Ravon R4. Спорная внешность, длина кузова 4479 мм, клиренс 155 мм... Зато багажник – исполинские 563 литра! А что с надежностью?

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Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Выпускали с 2011 до 2023 года. Долго был вершиной модельного ряда UzAuto. У нас продавался ни шатко, ни валко – было много других вариантов по схожей цене. Хотя под маркой Ravon стоил примерно как Лада Веста, превосходя ее, как минимум, наличием гидроавтомата. Цены на вторичке расплывчатые: от 300 тысяч рублей за сильно заезженные машины до 1,5 млн за почти новые. Миллиона хватит на трехлетку с пробегом менее 50 тысяч км.

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Набор агрегатов как у Джентры: мотор B15D2 1.5 (107 л. с.) с автоматом или механикой. Есть лишь некоторые отличия: у двигателя другие катушки зажигания, в трансмиссии иной узел сцепления. Cobalt с АКП больше десяти лет служит в парке «За рулем». После 156 тысяч км провели тщательную ревизию: все ключевые компоненты, включая двигатель, в хорошем техническом состоянии.

А что еще из продукции UzAuto может вам подойти? Об этом – в новой статье «За рулем»!

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Иннокентий Кишкурно
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 14
11.07.2025 
Фото:из архива «За рулем»
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