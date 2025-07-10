Газели и Соболь оснащаются новой важной системой безопасности

Газели NEXT, NN и Соболи NN теперь оснащаются системой курсовой устойчивости ESC

Автомобили семейств Газель NEXT, Газель NN и Соболь NN с задним приводом теперь комплектуются системой курсовой устойчивости ESC.

Газель NN

Первыми эту функцию получили цельнометаллические фургоны, комби и автобусы, а с августа система станет доступна и для бортовых модификаций.

Комплекс ESC включает в себя антиблокировочную систему тормозов, антипробуксовочную систему, ассистент экстренного торможения, электронное распределение тормозных усилий и систему помощи при старте на подъем. Особенностью системы является функция имитации блокировки дифференциала при пробуксовке колес.

Внедрение ESC представляет собой важный шаг в повышении безопасности легкого коммерческого транспорта. Система автоматически корректирует траекторию движения при потере сцепления с дорогой, что особенно важно для груженых автомобилей и сложных дорожных условий.

Газель NN и Соболь NN – это современные модели с улучшенной эргономикой и цифровыми решениями, тогда как Газель NEXT остается проверенной временем платформой с разнообразными вариантами кузовов. В этом году они уже были дополнены фронтальными подушками безопасности, а теперь получили и систему курсовой устойчивости.

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Источник: СТТ