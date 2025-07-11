Как проверить автомобиль перед покупкой и избежать мошенничества

Эксперт Крылов: На что обратить внимание, читая онлайн-отчет при проверке машины

Онлайн-отчеты становятся важным инструментом для покупателей автомобилей, позволяя узнать полную историю выбранного транспортного средства.

Руководитель продукта «Автотека» Дмитрий Крылов рассказал о том, что стоит проверять в первую очередь и как правильно интерпретировать информацию из отчетов. Он отметил, что отчет разделен на несколько ключевых частей, каждая из которых помогает оценить состояние и прошлое автомобиля.

Первым блоком в отчете являются рекомендации искусственного интеллекта, который обобщает наиболее важные данные, влияющие на решение о покупке. Эта функция анализирует информацию, основываясь на методах и опыте профессиональных автоэкспертов, позволяя пользователям, не имеющим времени вникать в детали, получить быстрый анализ состояния машины.

Эксперт подчеркнул, что основные аспекты, на которые стоит обратить внимание в любом отчете, – это пробег, информация о ДТП и юридические ограничения. Эти три параметра помогут быстро оценить, соответствует ли состояние автомобиля ожиданиям. При наличии сомнений относительно пробега эти данные можно уточнить у продавца. Серьезные аварии или наличие юридических проблем станут основанием для продолжения поиска.

Если после первоначального анализа отчета автомобиль заинтересовал, стоит углубиться в детали. Крылов указал, что аварии в истории подержанных автомобилей, особенно старых, – это нормально. Однако важно выяснить степень повреждений и количество ДТП, а также какие части автомобиля пострадали.

Он также рекомендовал обратить внимание на информацию об участии автомобиля в аварийных аукционах, включая иностранные, так как такие машины могут иметь серьезные скрытые дефекты.

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Источник: Sputnik