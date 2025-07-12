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«Они все хотят вернуться»: глава РОАД о встречах с представителями Hyundai и Kia

РОАД: корейские автобренды вернутся после снятия санкций

Корейские автобренды могут полноценно возобновить работу в России после отмены санкций, сообщил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

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«У меня были встречи с представителями корейских автобрендов. Они все хотят вернуться, и никто не хотел покидать Россию, но приостановили деятельность из-за санкций», – сообщил он.

По его словам, до отмены санкций они не вернутся. В целом, на полноценное возобновление работы корейским автопроизводителям потребуется 6-7 месяцев.

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Ранее издание The Korea Times сообщало, что корейские автоконцерны планируют вернуться на рынок РФ после снятия санкций, особенно на фоне тарифного давления со стороны США.

Ранее «За рулем» перечислил пять самых доступных полноприводных кроссоверов из Китая.

Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:ТАСС/ Юрий Смитюк
Количество просмотров 8
12.07.2025 
Фото:ТАСС/ Юрий Смитюк
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