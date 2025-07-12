«Они все хотят вернуться»: глава РОАД о встречах с представителями Hyundai и Kia

РОАД: корейские автобренды вернутся после снятия санкций

Корейские автобренды могут полноценно возобновить работу в России после отмены санкций, сообщил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

«У меня были встречи с представителями корейских автобрендов. Они все хотят вернуться, и никто не хотел покидать Россию, но приостановили деятельность из-за санкций», – сообщил он.

По его словам, до отмены санкций они не вернутся. В целом, на полноценное возобновление работы корейским автопроизводителям потребуется 6-7 месяцев.

Ранее издание The Korea Times сообщало, что корейские автоконцерны планируют вернуться на рынок РФ после снятия санкций, особенно на фоне тарифного давления со стороны США.

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Источник: Autonews