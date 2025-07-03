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В Россию привезли партию новых Hyundai Sonata с гарантией: известна цена

В РФ появились в продаже Hyundai Sonata 2025 года стоимостью от 5 114 000 рублей

Дилеры в разных городах России выставили на продажу Hyundai Sonata 2025 года выпуска.

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Продавцы из Москвы и Санкт-Петербурга уточняют, что на все ввезенные седаны, выпущенные для рынка КНР, распространяется гарантия сроком 2 года или 100 тысяч километров.

Все автомобили представлены в максимальной комплектации N-line max, включающей подогрев и вентиляцию сидений, обогрев руля, панорамную крышу, камеры 360, систему автопарковки и многое другое.

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Hyundai Sonata оснащен мотором объемом 2,0 литра мощностью 250 л. с., 8-ступенчатой АКП. Привод у седана передний.

Автомобили доступны в сером, белом и черном цветах. Стоимость варьируется от 5 114 000 до 5 287 000 рублей. Для покупателей действуют акции и скидки, которые позволят сэкономить до 900 тысяч рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России увеличат скидки на автомобили по госпрограммам.

Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Hyundai
Количество просмотров 16715
03.07.2025 
Фото:Hyundai
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Отзывы о Hyundai Sonata (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Sonata  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
Купил сонату 2017г. Машина хороша.но есть и минусы. Расход топлива на 100км 17л..и запотевания фар.
+3