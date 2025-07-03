В Россию привезли партию новых Hyundai Sonata с гарантией: известна цена
Дилеры в разных городах России выставили на продажу Hyundai Sonata 2025 года выпуска.
Продавцы из Москвы и Санкт-Петербурга уточняют, что на все ввезенные седаны, выпущенные для рынка КНР, распространяется гарантия сроком 2 года или 100 тысяч километров.
Все автомобили представлены в максимальной комплектации N-line max, включающей подогрев и вентиляцию сидений, обогрев руля, панорамную крышу, камеры 360, систему автопарковки и многое другое.
Hyundai Sonata оснащен мотором объемом 2,0 литра мощностью 250 л. с., 8-ступенчатой АКП. Привод у седана передний.
Автомобили доступны в сером, белом и черном цветах. Стоимость варьируется от 5 114 000 до 5 287 000 рублей. Для покупателей действуют акции и скидки, которые позволят сэкономить до 900 тысяч рублей.
Ранее «За рулем» сообщал, что в России увеличат скидки на автомобили по госпрограммам.
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Источник: «Российская газета»