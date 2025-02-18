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Надежный знакомый седан корейской сборки доступен в РФ: известна цена

В России появился в продаже Hyundai Sonata 2022 года без пробега за ₽2,7 млн

В продаже появился седан Hyundai Sonata 2022 года выпуска южнокорейской сборки без пробега по РФ. Новые Sonata сейчас обычно везут из Казахстана, где их и собирают.

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Автомобиль представлен в максимальной комплектации Prestige. Под капотом седана атмосферный двигатель 2.5 MPI, АКП.

Стоит автомобиль 3 850 000 рублей. Новая Sonata 2024 г. в. в близкой комплектации и с таким же оснащением стоит почти на миллион больше, версия с 250-сильным мотором и исполнении N Line стоит около 5,3 млн рублей. Уточняется, что автомобиль будет китайской сборки.

Hyundai Sonata
Hyundai Sonata

Ранее «За рулем» сообщал, что новый российский бренд Tenet готовит сразу три автомобиля.

Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Hyundai
Количество просмотров 17
18.02.2025 
Фото:Hyundai
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Отзывы о Hyundai Sonata (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Sonata  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
Купил сонату 2017г. Машина хороша.но есть и минусы. Расход топлива на 100км 17л..и запотевания фар.
+3