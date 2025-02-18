Надежный знакомый седан корейской сборки доступен в РФ: известна цена

В России появился в продаже Hyundai Sonata 2022 года без пробега за ₽2,7 млн

В продаже появился седан Hyundai Sonata 2022 года выпуска южнокорейской сборки без пробега по РФ. Новые Sonata сейчас обычно везут из Казахстана, где их и собирают.

Автомобиль представлен в максимальной комплектации Prestige. Под капотом седана атмосферный двигатель 2.5 MPI, АКП.

Стоит автомобиль 3 850 000 рублей. Новая Sonata 2024 г. в. в близкой комплектации и с таким же оснащением стоит почти на миллион больше, версия с 250-сильным мотором и исполнении N Line стоит около 5,3 млн рублей. Уточняется, что автомобиль будет китайской сборки.

Hyundai Sonata

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Источник: «Российская газета»