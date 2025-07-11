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Автомобили из Европы и Японии в РФ: какие из них на самом деле сделаны в Китае

Целиков: 43% - доля китайской сборки у глобальных брендов на российском рынке

За первые шесть месяцев 2025 года на российском рынке было продано 37,5 тысяч автомобилей глобальных брендов – без учета китайских, российских и белорусских марок. Однако почти у всех международных автопроизводителей есть сборочные мощности в Китае, откуда машины часто попадают и в Россию.

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Согласно данным, 43% таких автомобилей – а это 16,1 тысячи штук – были собраны в Китае. Лидером по доле китайской сборки стал Volkswagen: 93% проданных в России моделей марки имеют шильдик «Made in China». За ним следуют Mazda (83%) и Toyota (75%). У Skoda и Honda китайская сборка составляет 52% и 46% соответственно.

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Среди корейских брендов у Kia 42% машин из Китая, а у Hyundai – 25%. Немецкие премиальные марки также активно используют китайские мощности: у Audi доля составляет 38%, у BMW – 30%. При этом Mercedes-Benz оказался аутсайдером — лишь 5% его автомобилей в России собраны в КНР.

В абсолютных цифрах больше всего машин китайской сборки у Toyota – 6158 штук.

Любопытно, что даже среди новых Tesla, официально представленных в России, 38% (56 из 147 машин) были произведены в Китае. Эти цифры наглядно показывают, насколько сильно российский авторынок зависит от китайской промышленности даже в сегменте европейских и японских брендов.

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Источник: Сергей Целиков - Автостат/Telegram

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Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
11.07.2025 
Фото:Depositphotos
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