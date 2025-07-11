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Легендарный немецкий бренд закрывает заводы в КНР

Компания Volkswagen и SAIC Motor закроют завод в китайском Нанкине

Volkswagen и китайский концерн SAIC Motor приняли решение закрыть завод в Нанкине. Остановка производства уже произошла, и окончательное закрытие планируется к концу года. Выпуск автомобилей будет перемещен на завод в соседнем Ичжэне.

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Это является первым полным закрытием предприятия Volkswagen в Китае. Напомним, что в конце 2024 года компании покинули совместный завод в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, но его не закрывали, а продали.

Завод находится в центре зоны экономического и технологического развития Цзяннин, которая расположена недалеко от центра Нанкина, столицы провинции Цзянсу с населением девять миллионов человек. Из-за близости к густонаселенному району реконструкция и логистика предприятия стали затруднительными.

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Кроме того, переход на производство электромобилей оказался бы дорогостоящим и неэффективным, как отмечает источник.

Завод Volkswagen в Нанкине был открыт в 2008 году и изначально мог производить до 360 тысяч автомобилей в год. На этом заводе выпускались такие модели, как Volkswagen Passat и Skoda Superb.

Ранее «За рулем» сообщал, что просторный седан известной марки с автоматом сейчас доступен за ₽1,3 млн.

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Источник: Handelsblatt

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 4
11.07.2025 
Фото:Unsplash
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