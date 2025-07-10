Известный бренд, автомат: надежный седан дешевле ₽1,5 млн появился в продаже

В РФ в продажу вышли новые седаны Volkswagen Lavida XR по цене от 1,45 млн рублей

В РФ по параллельному импорту продолжают поставлять новый седан Volkswagen Lavida XR. Цены на него сейчас начинаются от 1 450 000 рублей.

За столько седан в комплектации Outstanding готова доставить под заказ компания из Владивостока. У автомобиля тканевый салон, есть кондиционер, мультируль, цифровая приборная панель, медиасистема с крупным сенсорным дисплеем и прочее.

За 1 750 000 рублей такой автомобиль доступен для заказа в Севастополе и Симферополе. За 1 760 000 и 1 860 000 рублей его предлагают привезти в Благовещенске.

Volkswagen Lavida XR

Volkswagen Lavida XR оснащаются 1,5-литровым бензиновым атмосферником MPI мощностью 112 л. с., 6-ступенчатым атмосферником.

Volkswagen Lavida XR

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Источник: «Автоновости дня»