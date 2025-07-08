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1,5 л, автомат: эти новые кроссоверы надежного бренда чуть дороже ₽2 млн

В РФ в продаже появились новые кроссоверы Volkswagen Tacqua по цене от ₽2,2 млн

Выбирая кроссовер в бюджете до 2,5 млн рублей, необязательно рассматривать только «китайцев».

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На рынке параллельного импорта есть ряд кроссоверов в таком бюджете. Например, Volkswagen Tacqua с китайского рынка стоимостью от 2 200 000 рублей.

За столько новый Tacqua предлагает частник из Ростова-на-Дону. Уточняется, что автомобиль продается с действующим ПТС и уплаченным коммерческим утильсбором в размере 668 000 рублей. У автомобиля обитые экокожей сиденья, цифровая приборная панель, мультируль и другое.

Volkswagen Tacqua
Volkswagen Tacqua

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ТЕСТ МАСЕЛ

За 2 280 000 рублей аналогичный кроссовер можно заказать в Новосибирске и купить из наличия в Краснодаре. За 2 379 000 рублей его продают из наличия в Обнинске, в 2 425 000 – 2 450 000 рублей он обойдется в Набережных Челнах.

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Кроссовер оснащен 1,5-литровым бензиновым атмосферником мощностью 113 л. с., 6-ступенчатой АКП, привод передний. Габариты 4108х1760х1589 мм при колесной базе 2551 мм.

Ранее «За рулем» сообщал, что Geely высказалась об уходе из России.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 32600
08.07.2025 
Фото:Volkswagen
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