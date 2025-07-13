Подробности о новом кроссовере Renault: размер, двигатель и планы компании

Рено выводит на международные рынки компактный кроссовер Boreal

Компания Renault готовится к выпуску нового кроссовера Boreal, который станет четвертой моделью, предназначенной для международных рынков за пределами Европы.

В настоящее время французский автопроизводитель продает около 700 000 автомобилей в Европе, что делает его самым успешным французским брендом в мире. Чтобы сохранить свои позиции, Renault планирует инвестировать три миллиарда евро и разработать восемь новых моделей для международных рынков в ближайшие несколько лет. Boreal следует за моделями Kardian, Duster и Grand Koleos и нацелен на рынки, где кроссоверы C-сегмента все еще не занимают значительного места.

Длина нового автомобиля 4,56 метра, а колесная база – 2,70 метра, что обеспечит комфортное пространство для пассажиров. Для Boreal выбран 1,3-литровый турбированный двигатель TCe с системой «старт-стоп» и шестиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением. В зависимости от региона, автомобиль может работать на бензине и на этаноле, например, в Бразилии. Мощность двигателя достигает 163 л.с. и передается на передние колеса.

Производить Boreal будут на заводе в Куритибе (Бразилия) и в Бурсе (Турция). Бразильский завод будет поставлять автомобили для 17 рынков Латинской Америки, в то время как турецкий – для 54 стран Восточной Европы, Ближнего Востока и Средиземноморья.

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Источник: Auto, Motor und Sport