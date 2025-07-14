Как обезопасить себя от покупки поддельных запчастей онлайн

Эксперт Космынина: на поддельные автозапчасти укажет низкая цена

На рынке автозапчастей одним из ярких признаков контрафактной продукции является заметное отличие цен от среднерыночных. Об этом сообщила Катерина Космынина, руководитель направления электронной коммерции компании «Пежо Ситроен Рус».

Она отметила, что такие фразы, как «распродажа остатков» или «ликвидация склада», зачастую являются лишь уловками для обмана покупателей.

«Важно помнить: продавцы оригинальной продукции никогда не будут торговать себе в убыток», – сообщила эксперт.

Среди других признаков подделок указано отсутствие защитных элементов на упаковке и неаккуратное их нанесение. К таким элементам относятся, например, голограммы, QR-коды и уникальные серийные номера.

Оригинальные товары всегда отличаются высоким качеством печати (четкий шрифт, ровные края, отсутствие размытых изображений), тогда как подделки часто проявляют неряшливое исполнение (пузырьки воздуха под этикеткой, искривленные надписи, несоответствие цветов).

Космынина также добавила, что мошенники нередко предлагают запчасти как «универсальные». Поэтому, прежде чем совершить покупку, обязательно следует сверить OEM-номер детали или проверить совместимость с VIN-кодом автомобиля. Кроме того, стоит требовать у продавца сертификаты соответствия – добросовестные торговые точки всегда предоставляют необходимые документы, как указала эксперт.

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Источник: «Российская газета»