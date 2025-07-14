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Идеальный полноприводник за миллион, но эту версию лучше не брать!

Эксперт «За рулем» назвал слабые места «неубиваемого» кроссовера Renault Duster

Если нужна полноприводная машина в пределах миллиона рублей, и это не Нива и не УАЗ, то вариантов у вас не так много, но они есть.

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В новой статье эксперт «За рулем» Александр Виноградов рассказывает, какие машины с пробегом из этого сегмента действительно можно рассматривать к покупке. И что немаловажно, дает советы о том, каких версий и комплектаций следует избегать. Ведь даже самые надежные семейства содержат, если не сказать «урода», то слабое звено. И вы удивитесь, таковое было даже у Дастера.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– За миллион рублей можно найти обновленный Renault Duster первого поколения 2015-2016 годов выпуска. Под капотом встречаются два бензиновых двигателя объемом 1,6 и 2 литра. А также полуторалитровый дизель К9К. С точки зрения надежности ко всем трем агрегатам претензий нет. Как нет претензий и к механической коробке, с которой встречается львиная доля автомобилей на вторичном рынке.

Есть и версии с четырехступенчатым автоматом, но таких автомобилей лучше избегать. Старая французская гидромеханика за долгие годы производства так и не избавилась от проблем с надежностью. Это низкий ресурс соленоидов управления, которые иногда могут выйти из строя уже после 100 тысяч км. Кроме того, у этой коробки несовершенная система охлаждения. Стоит отметить и несовершенство работы коробки, с которой у автомобилей падает динамика и растет расход топлива.

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Ходовая часть Дастера прославилась своей прочностью. А вот интерьер – слабое место: материалы дешевые и плохо переносят пробег, посадка неудобная, отмечает эксперт. Впрочем, покупателей на вторичке эргономика волнует несильно – а вот состояние краски на крыше ближе к двери багажника перед покупкой точно проверить стоит. Там у Дастера часто появляются трещины...

Другие вполне достойные полноприводники за миллион – в новой статье «За рулем»!

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 7
14.07.2025 
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Отзывы о Renault Duster (25)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Duster  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.
Недостатки:
неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.
Комментарий:
Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету
+28