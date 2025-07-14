Идеальный полноприводник за миллион, но эту версию лучше не брать!

Эксперт «За рулем» назвал слабые места «неубиваемого» кроссовера Renault Duster

Если нужна полноприводная машина в пределах миллиона рублей, и это не Нива и не УАЗ, то вариантов у вас не так много, но они есть.

В новой статье эксперт «За рулем» Александр Виноградов рассказывает, какие машины с пробегом из этого сегмента действительно можно рассматривать к покупке. И что немаловажно, дает советы о том, каких версий и комплектаций следует избегать. Ведь даже самые надежные семейства содержат, если не сказать «урода», то слабое звено. И вы удивитесь, таковое было даже у Дастера.

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– За миллион рублей можно найти обновленный Renault Duster первого поколения 2015-2016 годов выпуска. Под капотом встречаются два бензиновых двигателя объемом 1,6 и 2 литра. А также полуторалитровый дизель К9К. С точки зрения надежности ко всем трем агрегатам претензий нет. Как нет претензий и к механической коробке, с которой встречается львиная доля автомобилей на вторичном рынке.

Есть и версии с четырехступенчатым автоматом, но таких автомобилей лучше избегать. Старая французская гидромеханика за долгие годы производства так и не избавилась от проблем с надежностью. Это низкий ресурс соленоидов управления, которые иногда могут выйти из строя уже после 100 тысяч км. Кроме того, у этой коробки несовершенная система охлаждения. Стоит отметить и несовершенство работы коробки, с которой у автомобилей падает динамика и растет расход топлива.

Ходовая часть Дастера прославилась своей прочностью. А вот интерьер – слабое место: материалы дешевые и плохо переносят пробег, посадка неудобная, отмечает эксперт. Впрочем, покупателей на вторичке эргономика волнует несильно – а вот состояние краски на крыше ближе к двери багажника перед покупкой точно проверить стоит. Там у Дастера часто появляются трещины...

Другие вполне достойные полноприводники за миллион – в новой статье «За рулем»!