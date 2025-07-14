#
Где сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Ситуация: аварийная служба утонула из-за аварии (видео)
14 июля
Ситуация: аварийная служба утонула из-за аварии (видео)
В Новосибирске КАМАЗ аварийной службы...
С этими машинами россияне не спешат расставаться: свежая статистика
14 июля
С этими машинами россияне не спешат расставаться: свежая статистика
Сергей Целиков: Средний срок владения новым...
Продажи новых автомобилей в России пойдут вверх: что этому способствует?
14 июля
Продажи новых автомобилей в России пойдут вверх: что этому способствует?
Гендиректор ГК «Аларм-Моторс»: продажи авто в...

115 л. с., надежный бренд: цена этого кроссовера сейчас вполне доступна

В РФ в продаже появились новые кроссоверы Kia Seltos по цене от 1,7 млн рублей

По параллельному импорту сейчас активно продается кроссовер Kia Seltos – аналогичный тому, что выпускался на калининградском заводе «Автотор».

Рекомендуем
На смену RAV4: сравнили интересные новинки из Китая

Сегодня эти паркетники широко представлены на всех популярных сайтах объявлений и стоят на одном из них минимум 1,7 млн рублей.

Самая низкая цена на Kia Seltos составляет 1 695 000 рублей. Столько автомобиль под заказ стоит во Владивостоке.

Эта версия, хотя и имеет тканевые сиденья, предлагает кондиционер, функцию запуска двигателя с кнопки, электронный «ручник» с режимом удержания (AutoHold) и крупный дисплей, который объединяет цифровую приборную панель с мультимедийной системой.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Другой вариант кроссовера с белым кожаным салоном можно заказать по цене 1 950 000 рублей в компании из столицы Приморья. В Чебоксарах Seltos с черным кожаным салоном оценили в 1 970 000 рублей. Чуть выше указанных цен будет стоимость автомомбиля при заказе в таких городах, как Кемерово, Набережные Челны, Тюмень, Новосибирск, Пермь, Киров, Волгоград, Краснодар и Казань.

KIA Seltos
KIA Seltos

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Много новых Kia Seltos продаются из наличия. Самые низкие цены на такие кроссоверы варьируются от 2 050 000 до 2 100 000 рублей и предлагаются в Набережных Челнах, Казани, Кирове и Красноярске. Эти модели также уже имеются в Краснодаре, Барнауле, Уфе, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Воронеже, Кемерово, Магнитогорске и, конечно, Москве и Санкт-Петербурге.

Под капотом предлагаются три различных силовых агрегата на выбор. Базовая версия оснащена 1,5-литровым 115-сильным атмосферным двигателем, который работает с вариатором. Чуть более дорогие модели имеют 140-сильную турбочетверку объемом 1,4 литра в сочетании с семиступенчатым роботом, а самые дорогие варианты обычно комплектуются 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 149 лошадиных сил, также с вариатором.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
В подвеске Нивы Спорт появилась революционная деталь
Опубликован список самых проблемных страховых по ОСАГО
Азот или воздух — что должно быть в шинах

Ранее «За рулем» сообщал, что спрос на российском авторынке скоро начнет восстанавливаться.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автоновости дня»

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:KIA
Количество просмотров 7
14.07.2025 
Фото:KIA
Поделиться:
Оцените материал:
-1

Отзывы о Kia Seltos

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв