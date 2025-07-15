«Китайский УАЗ» оказался дешевле, чем ожидали

В России начались продажи внедорожников BAW 212 T01 и минивэнов BAW MPV

Расположенный в Москве автосалон «BAW Центр ДАА», позиционирующий себя как новый дистрибьютор китайского бренда BAW в России, опубликовал цены на две модели.

Первая модель – это так называемый «китайский УАЗ» BAW 212 T01 (у которого действительно есть советские корни), предложенный в трех фиксированных комплектациях, и базовая Machinist стоит 2 945 000 рублей. Вторая – Adventurer RUS – оценена в 3 395 000 рублей. По данным одного из источников, эта сформированная специально для России комплектация имеет подогревы сидений, лобового стекла и заднего стекол.

В топовой версии Long Wind внедорожник BAW 212 T01 стоит 3 649 000 рублей. Напомним, около недели назад другой московский автосалон предложил BAW 212 Т01 с предоплатой и брокерским договором за 3,4-3,8 млн рублей.

Вторая модель в «BAW Центр ДАА» – это MPV в вариантах 7-местный минивэн с ценой 2 649 000 рублей и 2-местный грузовой фургон, за который просят 2 495 000 рублей.

Отметим, что несколько дней назад стало известно об официальном выходе BAW (Beijing Automobile Works) на российский рынок. Сообщалось, что это произойдет в третьем квартале 2025 года (который уже начался), а модельный ряд начнет формироваться как раз с этих двух моделей – внедорожника BAW 212 T01 и минивэна/фургона BAW MPV. Конфигурацию моделей для российского рынка и цены обещали уточнить в ближайшем будущем.

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Источник: BAW Центр ДАА, Автопоток