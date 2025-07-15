Каждый водитель должен иметь эти вещи в автомобиле

Эксперт Басманова назвала вещи, которые нужно обязательно возить с собой в авто

Каждый водитель должен быть готов к неожиданным ситуациям на дороге, обладая нужным комплектом документов, необходимых принадлежностей и полезных дополнений.

Как рассказала Александра Басманова, руководитель отдела продаж сети «Vedro.pro», основа автомобильного набора включает в себя обязательные документы и предметы, предусмотренные ПДД.

Водитель обязан иметь при себе свидетельство о регистрации транспортного средства, водительские права и полис ОСАГО. Кроме этого, в автомобиле должны находиться аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки и светоотражающий жилет.

Запасное колесо тоже необходимо, обычно оно предоставляется производителем. Но колесо будет бесполезно без домкрата и баллонного ключа. Полезно иметь компрессор для шин и рабочие перчатки для защиты.

Для загородных поездок важно найти место для проводов для аккумулятора, буксировочного троса и складной лопаты. Эти вещи компактны, но могут быть крайне полезны для запуска автомобиля или вытаскивания его из снега или грязи. В багажнике стоит держать минимальный набор инструментов, таких как отвертки и ключи, для устранения небольших неисправностей своими силами.

Не забудьте взять запасные предохранители и изоленту. Зимой может возникнуть проблема с печкой, и замена предохранителя может помочь. Также рекомендуется иметь запасную лампочку для фар, обеспечивающую безопасность в тёмное время суток.

Смартфоны становятся важным атрибутом водителей, поэтому зарядный шнур тоже нужен. Телефон помогает оставаться на связи и служит фонариком. Другие важные вещи включают запасные батарейки для сигнализации и солнцезащитные очки, особенно в солнечные морозные дни.

В салоне автомобиля не помешают влажные и сухие салфетки для уборки и поддержания гигиены. Полезно также иметь обезболивающее на случай возникновения головной боли, чтобы не искать аптеку. Зимой стоит взять незамерзающую жидкость для окон и щетку с скребком для удаления снега и льда.

Небольшая канистра моторного масла также может стать весьма полезной для оперативного долива на ходу, что поможет избежать серьезных проблем во время поездки, подытожила эксперт.

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Источник: «Российская газета»