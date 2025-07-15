В Москве Дмитровское шоссе ушло под воду
Движение на участке Дмитровского шоссе полностью перекрыто из-за непогоды
Из-за неблагоприятных погодных условий движение транспортных средств на Дмитровском шоссе в районе станции метро «Верхние Лихоборы» полностью прекратилось. Об этом информирует пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
«На Дмитровском шоссе в районе дома 62 наблюдается подтопление дороги. В связи с сильными осадками движение полностью закрыто», – сказано в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции осуществляют регулировку дорожного движения и предоставляют необходимую помощь водителям.
«Рекомендуем выбирать альтернативные маршруты», — добавили в ведомстве.
Ранее «За рулем» сообщал, что в России вырастут госпошлины на выдачу документов водителям.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: «Интерфакс»
Фото:Wikimedia
15.07.2025
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0