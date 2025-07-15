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В Москве Дмитровское шоссе ушло под воду

Движение на участке Дмитровского шоссе полностью перекрыто из-за непогоды

Из-за неблагоприятных погодных условий движение транспортных средств на Дмитровском шоссе в районе станции метро «Верхние Лихоборы» полностью прекратилось. Об этом информирует пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

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«На Дмитровском шоссе в районе дома 62 наблюдается подтопление дороги. В связи с сильными осадками движение полностью закрыто», – сказано в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции осуществляют регулировку дорожного движения и предоставляют необходимую помощь водителям.

«Рекомендуем выбирать альтернативные маршруты», — добавили в ведомстве.
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Источник: «Интерфакс»

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Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
15.07.2025 
Фото:Wikimedia
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