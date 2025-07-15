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В России начался отзыв полуприцепов-контейнеровозов Titan

Росстандарт: полуприцепы Titan отзывают из-за риска поломки тормозов

Представитель бренда Titan в России анонсировал отзывную кампанию полуприцепов-контейнеровозов. В нее включены девять полуприцепов модельного ряда Titan226C4B, которые были проданы с 5 по 11 июня 2024 года.

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Причиной отзыва стало потенциальное повреждение пластиковых трубок в тормозной системе, что может привести к отказам или неправильной работе тормозов полуприцепа.

В ходе отзывной кампании будет проверяться состояние этих трубок на предмет повреждений или угроз их возникновения. В случае выявления неисправностей специалисты заменят соответствующие элементы.

Для предотвращения будущих рисков в процессе монтажа трубок будет внедрена дополнительная защита. Изготовитель уведомит владельцев о ходе отзыва, при этом все сервисные работы будут осуществляться бесплатно.

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Источник: Росстандарт

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Ушакова Ирина
Фото:Titan
Количество просмотров 5
15.07.2025 
Фото:Titan
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