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Названы самые дорогостоящие виды ремонта автомобиля

Никита Родионов: Стоимость ремонта двигателя может доходить до миллиона рублей

Стоимость ремонта автомобиля в зависимости от марки и сложности может варьироваться от нескольких тысяч до полумиллиона рублей и выше.

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Технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов сообщил, что одной из самых дорогостоящих работ является замена или капитальный ремонт агрегатов. По его словам, наибольшие финансовые затраты требуют проблемы с двигателем, трансмиссией, редуктором, генератором или турбиной.

«Ремонт агрегатов требует большого количества времени, дорогих запчастей и высокой квалификации мастеров», – отметил Никита Родионов.
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Он добавил, что стоимость таких работ начинается примерно от 100 тысяч рублей и может достигать нескольких миллионов в зависимости от марки автомобиля и типа агрегата. Например, восстановление двигателя и головки блока цилиндров на Nissan Patrol стоит около миллиона рублей, такая же сумма была потрачена владельцем BMW X5 на замену мотора и сопутствующие ремонты.

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На второе место по стоимости среди ремонтов Родионов поставил кузовные работы, которые значительно подорожали в последние годы из-за увеличения цен на краски и материалы, а также из-за нехватки специалистов, что привело к росту зарплат. Также спрос на кузовные работы возрос в связи с устареванием автопарка. Среднестатистическая цена на стандартную покраску бампера составляет 25 тысяч рублей за элемент. Восстановление после серьезных ДТП может стоить от 400 тысяч рублей и выше, а полная покраска автомобиля, в среднем, обойдется в 300 тысяч рублей.

Третье место по затратам занимает ремонт подвески. Если она находится в плохом состоянии и требует замены многих элементов, это может стоить минимум 100 тысяч рублей.

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Среди запчастей наибольшие расходы связаны с покупкой двигателя в сборе, трансмиссии, блока цилиндров с головками, кузовных элементов и электронных блоков управления. Кроме того, дорого могут обойтись редкие детали, особенно для премиальных или редких моделей, такие как активный гидротолкатель для Cadillac Escalade, рулевой наконечник и тяга схождения для Mercedes-Benz, блок деактивации цилиндров и насос высокого давления для автомобилей концерна Volkswagen.

Источник: Autonews

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 3
15.07.2025 
Фото:Depositphotos
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