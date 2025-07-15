Стало известно, почему японские бренды не уходят из РФ насовсем

Акира Муто: наши автомобильные компании стремятся сохранить доверие в России

Посол Японии в Москве Акиро Муто отметил в интервью ТАСС, что компании японского автопрома продолжают заниматься техобслуживанием своих машин на территории РФ.

«В настоящее время, как известно, производство японских автомобилей в России не осуществляется. С другой стороны, японские автомобильные компании и после прекращения производства продолжают предоставлять услуги по послепродажному обслуживанию своей продукции в России», – сообщил Муто.

Дипломат подчеркнул, что это делается для обеспечения длительной и безопасной эксплуатации машин – и, в конечном итоге, для сохранения доверия к японским брендам.

Представители брендов Страны восходящего солнца стремятся предоставлять российским клиентам ответственное техобслуживание, используя соответствующие самым строгим стандартам запчасти, отметил посол.

Компании прикладывают максимум усилий для сохранения репутации – Муто, говоря об этом, выразил надежду, что российские клиенты эти усилия высоко ценят. Вместе с тем, посол признал, что примерно 50% российского рынка новых легковушек – это китайские бренды.

Напомним, до 2022 года на территории России располагались заводы по выпуску автомобилей Toyota, Nissan, Mazda. Сейчас они занимаются сборкой копий китайских моделей под прокси-брендами.