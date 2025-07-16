#
Журнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Полноприводный кроссовер для России — есть подробности по мотору!
16 июля
Полноприводный кроссовер для России — есть подробности по мотору!
GAC GS4 в российской версии 4х4 получит...
Не договоримся: полиция начала доплачивать сотрудникам, не берущим взятки
16 июля
Не договоримся: полиция начала доплачивать сотрудникам, не берущим взятки
Полицейским Ростова компенсируют суммы взяток,...
«Конкуренция должна быть здоровой»: о повышении пошлин на китайские авто в РФ
16 июля
«Конкуренция должна быть здоровой»: о повышении пошлин на китайские авто в РФ
Эксперт Коротков оценил идею повышения пошлин...

Эти японские машины меньше всего теряют в цене

НАПИ: среди японских SUV Toyota RAV4 лидирует по сохранению остаточной стоимости

Согласно данным маркетингового агентства НАПИ, среди популярных японских кроссоверов и внедорожников Toyota RAV4 занимает первое место по уровню сохранения остаточной стоимости через шесть лет эксплуатации.

Рекомендуем
Большой автомобиль для семьи по цене новой Нивы — 4 варианта

В публикации подчеркивается: «Лидером по сохранности остаточной стоимости по отношению к цене нового автомобиля во II квартале 2025 года стал Toyota RAV4. Продав шестилетний автомобиль, владелец мог приобрести новый Toyota RAV4, доплатив всего 30,8% от его стоимости во II квартале 2025 года».

Что касается других моделей, то за шесть лет эксплуатации внедорожник Toyota Fortuner сохраняет 60% своей стоимости, кроссовер Highlander – 68%, кроссовер Subaru Forester – 50%, Mitsubishi Pajero Sport – 58%, Mazda CX-5 – 63%.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Ранее «За рулем» сообщал, что в России вырастут госпошлины на выдачу документов водителям.

Источник: НАПИ

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Unsplash | Toyota
Количество просмотров 5
16.07.2025 
Фото:Unsplash | Toyota
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Toyota RAV 4 (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota RAV 4  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.
Недостатки:
Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.
Комментарий:
За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.
+49