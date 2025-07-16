Эти японские машины меньше всего теряют в цене

НАПИ: среди японских SUV Toyota RAV4 лидирует по сохранению остаточной стоимости

Согласно данным маркетингового агентства НАПИ, среди популярных японских кроссоверов и внедорожников Toyota RAV4 занимает первое место по уровню сохранения остаточной стоимости через шесть лет эксплуатации.

В публикации подчеркивается: «Лидером по сохранности остаточной стоимости по отношению к цене нового автомобиля во II квартале 2025 года стал Toyota RAV4. Продав шестилетний автомобиль, владелец мог приобрести новый Toyota RAV4, доплатив всего 30,8% от его стоимости во II квартале 2025 года».

Что касается других моделей, то за шесть лет эксплуатации внедорожник Toyota Fortuner сохраняет 60% своей стоимости, кроссовер Highlander – 68%, кроссовер Subaru Forester – 50%, Mitsubishi Pajero Sport – 58%, Mazda CX-5 – 63%.

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Источник: НАПИ