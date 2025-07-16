Российские водители рассказали, почему боятся дистанционного оформления ДТП

Народный фронт выявил барьеры для дистанционного урегулирования убытков при ДТП

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), за первые пять месяцев 2025 года оформлено 350 тыс. европротоколов (41,8% от всех заявлений).

Несмотря на обязательность для страховых компаний электронного урегулирования убытков с января 2025 года, большинство заявлений остаются «бумажными», хотя автовладельцы уже могут подавать их онлайн через личный кабинет или мобильное приложение страховщика.

Исследование рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» показало, что многие автомобилисты не используют электронный формат из-за незнания процедуры и страха допустить ошибки, что может привести к снижению или отказу в выплате. Более половины автомобилистов признались, что лишь поверхностно понимают процесс онлайн-урегулирования или не понимают вовсе.

Основными источниками информации о сервисе остаются СМИ, соцсети и автомобильные сообщества. Успешный опыт знакомых или положительные публикации в соцсетях оказывают решающее влияние на выбор формата обращения в страховую компанию.

«Ключевыми барьерами стали недостаточная информированность, опасения пропустить скрытые повреждения, которые нельзя выявить по фото, и проблемы с мобильным интернетом при отправке снимков», – сообщил эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», руководитель рабочей группы НФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

Готовность использовать онлайн-сервис значительно выше среди автомобилистов возрастом до 34 лет. Среди людей 30-60 лет эта доля составляет около половины, тогда как лица старше 60 ожидаемо предпочитают традиционное оформление ДТП с инспектором ГИБДД, считая его надежнее и точнее.

Подавляющее большинство участников исследования видит в цифровом урегулировании большое преимущество в виде экономии времени и оперативности выплат, но сдерживающими факторами остаются страх ошибки фотофиксации повреждений и отсутствие опыта. Данное сочетание барьеров и преимуществ оставляет возможность значительного увеличения доли электронных европротоколов в ближайшем будущем.

«Надеюсь, что результаты этого исследования помогут улучшить нормативно-правовую базу и создать удобный и эффективный механизм онлайн-урегулирования», – отметил эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», руководитель рабочей группы НФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.