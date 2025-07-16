Не договоримся: полиция начала доплачивать сотрудникам, не берущим взятки

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В Ростовской области сотрудники полиции получают премию в случае, если им была предложена взятка, а они отказались.

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«В последнее время мы ввели в практику: за стойкую антикоррупционную позицию мы возвращаем сотрудникам полиции денежные средства, которые были предложены взяткодателями в период совершения противоправных действий. (...) Подчеркиваю, каждая предлагаемая сумма в соответствии с моим приказом возвращается сотруднику в том объеме, который предлагал взяткодатель», – рассказал журналистам начальник ГУ МВД России по Ростовской области Александр Речицкий.
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По его словам, в отношении того, кто предлагал взятку, как и прежде, возбуждается уголовное дело.

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Только за последние два месяца в Ростовской области возбуждено более 25 уголовных дел по статье 291 УК России («Дача взятки»), рассказал Речинский. А за первую половину 2025 года было зафиксировано 767 преступлений коррупционной направленности, при этом значительная их часть пришлась на экономическую сферу. В регионе было пресечено 260 фактов взяток, 135 из которых выявили сотрудники органов внутренних дел.

Источник: РИА Новости

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 4
16.07.2025 
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