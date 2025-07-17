Нива на ралли «Шелковый путь» — как успехи?

Lada Niva Sport Turbo держится в Топ-3 своего класса на ралли «Шелковый путь»

12 июля в Иркутске стартовал ралли-марафон «Шелковый путь», на который АВТОВАЗ выставил два новых внедорожника Lada Niva Sport Turbo.

В этом году заводские Нивы заявлены в классе «Open». Первый экипаж представляют пилот Дмитрий Воронов и штурман Кирилл Еникеев, которые уже принесли АВТОВАЗу победу в марафоне в 2024-м – на более простом внедорожнике класса Т2. Второй экипаж – не менее титулованные Михаил Митяев и Егор Охотников. В дебюте гонки оба экипажа отметились победами: 8-километровый пролог взял Воронов, на втором этапе лидировал Митяев.

Дальше пошло сложнее: после трех этапов Воронов и Митяев занимали третье и четвертое места, отставая от лидера общего зачета класса «Open» на 6–8 минут.

Но четвертый этап вазовцы опять завершили в лидерах – экипаж Митяева первый, Воронова – второй, и разрыв с идущим на первом месте Анатолием Кузнецовым (мотовездеход Can Am Maverick XDS Turbo RR) сократился до минуты. После пятого этапа Воронов вышел на вторую строчку, отставая от Кузнецова на 4 миинуты, а менее чем в трех минутах позади оказался Митяев, удерживающий третью позицию класса «Open»... Всего марафон состоит из 11 этапов – это тысячи километров по пустыням, горам и степям России и Монголии, включая песчаные просторы пустыни Гоби. Завершится состязание 22 июля.

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Источник: Silk Way Rally, АВТОВАЗ