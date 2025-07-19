Еще один российский город запретил электросамокаты

В Елабуге введен запрет на аренду средств индивидуальной мобильности

Вслед за Благовещенском запретительные меры в области пользования средствами индивидуальной мобильности ввела Елабуга.

Правда, в отличие от Амурской области, запреты в Татарстане пока мягче – местная комиссия по безопасности дорожного движения запретила прокат СИМ, не касающийся частного использования. Решение обосновано тем, что инфраструктура города не готова к этому виду транспорта. Информацию распространил «Татарстан 24», позднее ее подтвердили в пресс-службе Елабужского муниципального района.

«К сожалению, инфраструктура города на сегодня не готова к прокату и к движению самокатов. Для индивидуальных средств передвижения должны быть выделены отдельные полосы. Это как минимум велодорожки с разметкой. На сегодняшний день движение самокатов препятствует пешеходам. Поэтому было принято решение на местной комиссии безопасности дорожного движения о запрете проката», – сообщила руководитель исполкома Елабужского района Эльмира Ахмадеева.

Она добавила, что лично не раз наблюдала ситуацию, когда дети платили за прокат по QR-коду и пользовались СИМ, причем в дождь, не зная ПДД. Отныне при выявлении несанкционированных пунктов проката самокаты будут вывозить на штрафстоянку. В Елабуге нет крупных игроков кикшеринга, но у одного из частных предпринимателей прокатные СИМ уже изъяли.

Елабуга – не единственный город Татарстана, где вводятся подобные запреты. В соседних Набережных Челнах муниципалитет вообще не дает разрешения на кикшеринг – ввиду отсутствия «четких законов и правил в отношении электросамокатов». А в Казани ввиду многочисленных жалоб горожан исполком в мае этого года запретил парковку прокатных СИМ в центре города. С этого, кстати, начинали и в вышеупомянутом Благовещенске – но там мера не сработала, после чего ввели полный запрет.

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Источник: РБК, РИА Новости, Российская газета